Что нужно добавить к воде во время варки свеклы, чтобы овощ не был водянистым и не потерял цвет

Свекла варится достаточно долго. Часто кулинары, чтобы ускорить этот процесс, разрезают большие корнеплоды пополам и отправляют в кастрюлю.

Однако, в таком случае свекла может потерять свой цвет и стать водянистой. Все это происходит из-за того, что в процессе из плода выделяется сок, который и делает свеклу такой ярко красной. Как помочь?