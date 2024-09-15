В Коми на одного жителя приходится больше трёх килограммов съеденного картофеля в месяц

Один житель Республики Коми в среднем съедает около 3,8 килограмма картофеля в месяц. Об этом сообщает Комистат.

Это, казалось бы, скромное количество отражает значимость и высокую популярность этого корнеплода в рационе местного населения. Пять лет назад этот показатель был на полкило больше. В то время как по всей Республике только начинают собирать урожай картофеля, в одном из небольших, но колоритных селений, Пезмег, уже 14 сентября состоялся первый в регионе картофельный фестиваль под названием Печенча.