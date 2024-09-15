В Коми на одного жителя приходится больше трёх килограммов съеденного картофеля в месяц
- 11:45 15 сентября
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- Анастасия Амелькина
Один житель Республики Коми в среднем съедает около 3,8 килограмма картофеля в месяц. Об этом сообщает Комистат.
Это, казалось бы, скромное количество отражает значимость и высокую популярность этого корнеплода в рационе местного населения. Пять лет назад этот показатель был на полкило больше. В то время как по всей Республике только начинают собирать урожай картофеля, в одном из небольших, но колоритных селений, Пезмег, уже 14 сентября состоялся первый в регионе картофельный фестиваль под названием Печенча.
Праздник Печенча символизирует не только благодарность природе за щедрый урожай, но и стремление сохранить и передать традиции будущим поколениям. Неудивительно, что картофель занимает такое важное место в жизни местных жителей — многие из них с детства знают секреты его выращивания и приготовления.
Фестиваль, таким образом, служит площадкой для укрепления социальной сплоченности и демонстрации богатых культурных традиций региона, делая Пезмег центром притяжения для ценителей сельского отдыха и гастрономических удовольствий.