В Коми открылся ещё один ФАП

Фото из архива Pro Города

В поселке Чиньяворык, находящемся в Княжпогостском районе, начал работу новый фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщает Комиинформ. Глава региона, Владимир Уйба, сообщил в своем телеграм-канале, что местные жители обратились к нему с просьбой о строительстве данного медицинского учреждения.

"Чтобы не затягивать с этим важным вопросом, мы нашли средства в резервном фонде правительства Коми", — написал он.

В новом фельдшерско-акушерском пункте есть все необходимые условия для быстрой и качественной медицинской помощи: приемная зона, процедурный кабинет, комната для осмотра, а также современное медицинское оборудование, включая электрокардиограф для диагностики сердца. Кроме того, здание оснащено интернетом и пандусом для удобства маломобильных граждан. Учреждение рассчитано на обслуживание 673 человек, среди которых 138 детей.