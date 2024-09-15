Академический театр оперы и балета Коми и СГУ имени Питирима Сорокина подпишут соглашение о сотрудничестве
- 09:00 15 сентября
- 6+
- Анастасия Амелькина
20 сентября 2024 года в Академическом театре оперы и балета пройдёт одно из самых важных событий 67-го сезона – запуск проекта «Театр, молодость, творчество – поколение будущего». Об этом пишет Минкульт Коми.
Этот проект будет включать спектакли и специальные концерты, направленные на то, чтобы заинтересовать молодёжь театром и сделать походы на представления частью их жизни. Организаторы особое внимание уделили подбору разнообразных спектаклей, которые понравятся молодым людям. В проекте будут представлены русская и западно-европейская опера, классический и современный балет, а также концерты классической музыки.
20 сентября, на сцене театра пройдет торжественная церемония, где будет подписано соглашение о сотрудничестве между Академическим театром оперы и балета Республики Коми и Сыктывкарским государственным университетом имени Питирима Сорокина. Первая программа проекта – это смесь вокальных и танцевальных номеров, которые будут исполнены солистами и артистами театра. Вечер объединит шедевры мировой оперной музыки, среди которых "Кармен" Ж. Бизе, "Чио-Чио-сан" Дж. Пуччини, "Волшебная флейта" В. А. Моцарта, а также сцены из балетов "Лебединое озеро" и "Щелкунчик" П. И. Чайковского, и номера из балетов "Крик" и "Снежная королева".