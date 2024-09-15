Академический театр оперы и балета Коми и СГУ имени Питирима Сорокина подпишут соглашение о сотрудничестве

20 сентября 2024 года в Академическом театре оперы и балета пройдёт одно из самых важных событий 67-го сезона – запуск проекта «Театр, молодость, творчество – поколение будущего». Об этом пишет Минкульт Коми.

Этот проект будет включать спектакли и специальные концерты, направленные на то, чтобы заинтересовать молодёжь театром и сделать походы на представления частью их жизни. Организаторы особое внимание уделили подбору разнообразных спектаклей, которые понравятся молодым людям. В проекте будут представлены русская и западно-европейская опера, классический и современный балет, а также концерты классической музыки.