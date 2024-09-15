Стало известно, в каком регионе России приходится дольше работать

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

Калининградская область была названа регионом России с самой длительной рабочей неделей, превышающей 40 часов, сообщают РИА Новости со ссылкой на Росстат. Согласно проведенному исследованию, средняя продолжительность рабочей недели во втором квартале уменьшилась до 38,2 часов по сравнению с 38,5 часов ранее. Минимальные значения были зафиксированы во втором квартале прошлого года, с апреля по июнь.

На текущий момент самой загруженной оказалась неделя у жителей Калининградской области — они работают в среднем 40,5 часа. На второй позиции находится Хакасия, где рабочая неделя составляет 39,5 часа. Следом идет Приморский край с показателем в 39,4 часа. В этот перечень также включены Астраханская область (39,3 часа), Москва (39,2 часа) и целый ряд регионов, где рабочая неделя длится 39,1 часа, среди них — Томская, Свердловская, Рязанская, Ивановская и Тюменская области.

Также зафиксировано увеличение средней продолжительности рабочей недели на 1,2 часа в Рязанской и Курганской областях, и на один час в Архангельской области.