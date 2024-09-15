Стало известно, в каком регионе России приходится дольше работать
- 14:30 15 сентября
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- Анастасия Амелькина
Калининградская область была названа регионом России с самой длительной рабочей неделей, превышающей 40 часов, сообщают РИА Новости со ссылкой на Росстат.
Согласно проведенному исследованию, средняя продолжительность рабочей недели во втором квартале уменьшилась до 38,2 часов по сравнению с 38,5 часов ранее. Минимальные значения были зафиксированы во втором квартале прошлого года, с апреля по июнь.
На текущий момент самой загруженной оказалась неделя у жителей Калининградской области — они работают в среднем 40,5 часа. На второй позиции находится Хакасия, где рабочая неделя составляет 39,5 часа. Следом идет Приморский край с показателем в 39,4 часа. В этот перечень также включены Астраханская область (39,3 часа), Москва (39,2 часа) и целый ряд регионов, где рабочая неделя длится 39,1 часа, среди них — Томская, Свердловская, Рязанская, Ивановская и Тюменская области.
Также зафиксировано увеличение средней продолжительности рабочей недели на 1,2 часа в Рязанской и Курганской областях, и на один час в Архангельской области.
В то же время, в 51 регионе России средняя продолжительность трудовой недели оставалась на уровне 38,2 часов или ниже. Вероятно, Республика Коми тоже входит в эту группу. Самая короткая рабочая неделя была зарегистрирована в Ингушетии — 31,5 часа. В Карачаево-Черкессии и Ненецком автономном округе средняя продолжительность составляет 35,7 и 35,9 часов соответственно.