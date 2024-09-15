Жительница Коми стала призёром XIII Всероссийского конкурса профмастерства в сфере соцобслуживания
- 20:15 15 сентября
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- Анастасия Амелькина
Молодая специалистка по социальной защите из Коми, Александра Парфенова, вошла в число лучших по России. Об этом рассказал Владимир Уйба.
В качестве психолога в отделении помощи семье и детям центра социальной защиты Эжвинского района Сыктывкара, Александра заняла второе место на XIII Всероссийском конкурсе профессионального мастерства в сфере социального обслуживания. В номинации "Открытие года" ("лучший молодой специалист организации социального обслуживания") Александре не оказалось равных.
Результаты конкурса были объявлены на Всероссийской неделе охраны труда в Сочи. Лидеров поздравил лично глава Минтруда РФ Антон Котяков.
Конкурс был весьма конкурентным: на призовые места претендовали 3728 участников со всей страны. Из них 824 участника вышли на федеральный этап, и только 54, включая Александру Парфенову, стали призёрами.
За пять лет работы в Центре социальной защиты Александра зарекомендовала себя как эффективный специалист, которого ценят жители Эжвинского района. Примечательно, что это не первая её победа. В прошлом году она стала лидером республиканского конкурса молодых специалистов соцзащиты, организованного Минтрудом Коми.