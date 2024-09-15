Жительница Коми стала призёром XIII Всероссийского конкурса профмастерства в сфере соцобслуживания

Молодая специалистка по социальной защите из Коми, Александра Парфенова, вошла в число лучших по России. Об этом рассказал Владимир Уйба.

В качестве психолога в отделении помощи семье и детям центра социальной защиты Эжвинского района Сыктывкара, Александра заняла второе место на XIII Всероссийском конкурсе профессионального мастерства в сфере социального обслуживания. В номинации "Открытие года" ("лучший молодой специалист организации социального обслуживания") Александре не оказалось равных.