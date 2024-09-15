Холод придет резко и без стука: Вильфанд назвал точные даты окончания летней погоды

Погода в Москве в конце сентября обещает быть прохладной, но с интересными отклонениями от нормы. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что после 20 сентября температура в Москве не превысит 20 градусов. В основном, дневная температура будет составлять около 18-19 градусов, что все равно выше многолетних значений для этого времени года на 5-6 градусов.

Вода в Москве: от 14 до 19 градусов