В зоне СВО погиб еще один боец из Коми
- 08:30 11 сентября
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- Татьяна Зубова
Глава Коми Владимир Уйба сообщил о гибели бойца из Коми в зоне СВО.
Речь идет Елнуре Джафарове. Трагичной новостью губернатор поделился в своем телеграм-канале. Молодой человек - уроженец Сыктывкара. До призыва на фронт жил в посёлке Верхняя Максаковка. В зоне боевых действий выполнял поставленные перед ним задачи в должности инструктора цикла подготовки штурмовых подразделений. Владимир Уйба выразил соболезнования родным погибшего воина.
Напомним, ранее учительница из Коми помогла семье другого участника СВО получить выплату в связи с гибелью воина. Пожилых родственников военного пытались обмануть соцработник и сельский полицейский. Однако дело удалось передать в прокуратуру района, виновных задержали, а деньги вернули семье.
Ещё в одной семье погибшего участника военной спецоперации борьба за выплату в связи с гибелью военного привёл к судебному разбирательству. Бабушка и дедушка бойца отсудили и у его родителей право на выплату, поскольку именно они занимались воспитанием ребенка, пока родители вели маргинальный образ жизни.