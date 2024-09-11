В зоне СВО погиб еще один боец из Коми

Глава Коми Владимир Уйба сообщил о гибели бойца из Коми в зоне СВО. Речь идет Елнуре Джафарове. Трагичной новостью губернатор поделился в своем телеграм-канале. Молодой человек - уроженец Сыктывкара. До призыва на фронт жил в посёлке Верхняя Максаковка. В зоне боевых действий выполнял поставленные перед ним задачи в должности инструктора цикла подготовки штурмовых подразделений. Владимир Уйба выразил соболезнования родным погибшего воина.

Напомним, ранее учительница из Коми помогла семье другого участника СВО получить выплату в связи с гибелью воина. Пожилых родственников военного пытались обмануть соцработник и сельский полицейский. Однако дело удалось передать в прокуратуру района, виновных задержали, а деньги вернули семье.