В Коми выросло число подростковых преступлений

В Сыктывкарской службе Общественной приемной главы Республики Коми прошла прямая линия на тему "По вопросам профилактики преступности и правонарушений среди несовершеннолетних". Об этом информирует "Комиинформ" со ссылкой на региональное МВД.

Начальник отдела по делам несовершеннолетних УМВД по Сыктывкару Оксана Лихачева и член Общественного совета Юлия Першукова обсудили рост преступности среди несовершеннолетних. Так в этом году число правонарушений среди подростков выросло на 33, 3% за 8 месяцев по сравнению с прошлым годом. В Сыктывкаре и Эжвинском районе зафиксировано 81 преступление против 60, совершенных за прошлый год. Количество тяжких преступлений увеличилось с 17 до 32, а краж из торговых точек — с 14 до 20.