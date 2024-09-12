В Коми выросло число подростковых преступлений
- 11:45 12 сентября
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- Инесса Богатая
В Сыктывкарской службе Общественной приемной главы Республики Коми прошла прямая линия на тему "По вопросам профилактики преступности и правонарушений среди несовершеннолетних". Об этом информирует "Комиинформ" со ссылкой на региональное МВД.
Начальник отдела по делам несовершеннолетних УМВД по Сыктывкару Оксана Лихачева и член Общественного совета Юлия Першукова обсудили рост преступности среди несовершеннолетних. Так в этом году число правонарушений среди подростков выросло на 33, 3% за 8 месяцев по сравнению с прошлым годом. В Сыктывкаре и Эжвинском районе зафиксировано 81 преступление против 60, совершенных за прошлый год. Количество тяжких преступлений увеличилось с 17 до 32, а краж из торговых точек — с 14 до 20.
Увеличилось также число преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков с 6 до 17. Лихачева подчеркнула, что за хищение и вымогательство наркотиков ответственность наступает с 14 лет, за другие наркопреступления — с 16 лет. Першукова призвала родителей прививать детям чувство ответственности и обращать внимание на их досуговую занятость.