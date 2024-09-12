"Зимой начнется то, чего не было с 1772 года". Синоптики сказали, к чему готовиться

Фото из архива "Про Города"

Специалисты дали новый прогноз на зимний сезон Синоптики поделились новыми прогнозами относительно предстоящей зимы, которая обещает стать аномальной и заполненной сюрпризами. Уже сейчас метеорологи фиксируют значительные отклонения от нормальных погодных условий, что связано с глобальными изменениями климата. Доктор географических наук Юрий Алексеев отмечает, что будущая зима займет место летних и осенних месяцев, став не менее хаотичной и непредсказуемой в плане погоды.

По словам Алексеева, грядущая зима будет характеризоваться экстремальными перепадами температур, что может стать большим испытанием для городского хозяйства, инфраструктуры и даже здоровья людей. В те дни, когда температура будет подниматься существенно выше нормы, может возникать эффект «зимнего оттепеля», который сменится резким похолоданием и новыми морозами.

Кроме того, синоптик предупреждает о вероятности аномальных снегопадов, которые могут оказаться рекордными за всю историю метеонаблюдений в России, ведущихся с 1722 года. Такие осадки могут привести к многочисленным чрезвычайным ситуациям, снежным заносам на дорогах и перебоям в работе транспортных систем. Юрий Алексеев также не исключает возможность усиления ветров и развития метелей, что создаст дополнительную нагрузку на энергетическую систему страны.

Все эти изменения свидетельствуют о том, что привычные схемы и методы прогнозирования погоды могут оказаться недостаточно эффективными в такой нестабильной ситуации. Метеорологи работают над развитием новых моделей и методов анализа, которые позволят точнее предсказать такие аномалии и подготовить население к возможным вызовам.

С учетом предстоящих погодных условий, властям и коммунальным службам рекомендуется усилить готовность к экстремальным погодным явлениям, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование важных объектов инфраструктуры и безопасность граждан. Необходимо также усилить информирование населения о мерах предосторожности в случае сильных морозов и обильных снегопадов.