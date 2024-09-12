Всего 5 ложек в стиралку — и тюль будет как новенький: хозяюшки раскрыли незаменимую хитрость при стирке всех занавесок
- 11:10 12 сентября
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- Екатерина Незлоба
Фото: freepik.com
Тюль – это нежное украшение любого окна, но постоянное воздействие солнечных лучей, пыли и сквозняков быстро лишает его первоначальной свежести. Чтобы вернуть тюлю белоснежный вид, необходимо правильно ухаживать за ним. Рассмотрим поэтапно процесс стирки и отбеливания тюлевых занавесок.
Подготовка к стирке: замачивание
- Цель замачивания: Удалить пыль и грязь, которые накопились на ткани за время эксплуатации.
- Температура воды: Замачивать тюль следует в холодной воде. Горячая вода может зафиксировать загрязнения в волокнах ткани, сделав их удаление более сложным.
- Время замачивания: Оптимальное время замачивания – 2-3 часа. За это время пыль и грязь успеют отмокнуть и легче отстираются.
Стирка в стиральной машине
- Выбор режима: Для стирки тюля выбирайте деликатный режим с минимальным количеством оборотов отжима. Это позволит сохранить структуру ткани и предотвратить ее повреждение.
- Моющее средство: Используйте жидкие моющие средства для деликатных тканей. Они лучше растворяются и не оставляют разводов на ткани.
- Температура воды: Оптимальная температура воды для стирки тюля – 30-40 градусов Цельсия. Более высокая температура может привести к деформации ткани.
Отбеливание солью
- Почему соль?: Соль обладает отличными отбеливающими свойствами и помогает вернуть тюлю первоначальную белизну. Кроме того, она смягчает воду и делает ткань более мягкой.
- Приготовление раствора: Растворите 5-6 столовых ложек соли в 3 литрах теплой воды.
- Замачивание: Погрузите чистый, отжатый после стирки тюль в солевой раствор и оставьте на несколько часов.
- Полоскание: После замачивания тщательно прополощите тюль в чистой воде.
Сушка
- Сушка: Сушить тюль рекомендуется в расправленном виде, избегая прямых солнечных лучей. Это поможет избежать появления желтых пятен и сохранит форму ткани.
Дополнительные советы
- Регулярная стирка: Чтобы тюль всегда выглядел свежим и чистым, рекомендуется стирать его не реже одного раза в месяц.
- Мягкие щетки: Для удаления стойких загрязнений можно использовать мягкую щетку.
- Отказ от отбеливателей: Агрессивные отбеливатели могут повредить структуру ткани.
- Крахмаление: Для придания тюлю дополнительной жесткости и блеска можно использовать крахмал.
Важно: Перед стиркой внимательно изучите этикетку на тюле. Производитель может указать специальные рекомендации по уходу за тканью.
Соль – универсальное средство
Соль – это не только незаменимый продукт в кулинарии, но и отличное средство для домашнего хозяйства. Помимо отбеливания тюля, соль можно использовать для:
- Удаления пятен: Соль эффективно удаляет пятна от жира, вина и фруктов.
- Смягчения воды: Добавление соли в воду для стирки делает ее мягче и улучшает качество стирки.
- Дезинфекции: Соль обладает антисептическими свойствами и может использоваться для дезинфекции поверхностей.
Следуя этим простым советам, вы сможете легко поддерживать тюль в идеальном состоянии и наслаждаться его свежим видом, пишут "Хибины".