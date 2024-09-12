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Всего 5 ложек в стиралку — и тюль будет как новенький: хозяюшки раскрыли незаменимую хитрость при стирке всех занавесок

Всего 5 ложек в стиралку — и тюль будет как новенький: хозяюшки раскрыли незаменимую хитрость при стирке всех занавесокФото: freepik.com

Тюль – это нежное украшение любого окна, но постоянное воздействие солнечных лучей, пыли и сквозняков быстро лишает его первоначальной свежести. Чтобы вернуть тюлю белоснежный вид, необходимо правильно ухаживать за ним. Рассмотрим поэтапно процесс стирки и отбеливания тюлевых занавесок.

Подготовка к стирке: замачивание

  • Цель замачивания: Удалить пыль и грязь, которые накопились на ткани за время эксплуатации.
  • Температура воды: Замачивать тюль следует в холодной воде. Горячая вода может зафиксировать загрязнения в волокнах ткани, сделав их удаление более сложным.
  • Время замачивания: Оптимальное время замачивания – 2-3 часа. За это время пыль и грязь успеют отмокнуть и легче отстираются.

Стирка в стиральной машине

  • Выбор режима: Для стирки тюля выбирайте деликатный режим с минимальным количеством оборотов отжима. Это позволит сохранить структуру ткани и предотвратить ее повреждение.
  • Моющее средство: Используйте жидкие моющие средства для деликатных тканей. Они лучше растворяются и не оставляют разводов на ткани.
  • Температура воды: Оптимальная температура воды для стирки тюля – 30-40 градусов Цельсия. Более высокая температура может привести к деформации ткани.

Отбеливание солью

  • Почему соль?: Соль обладает отличными отбеливающими свойствами и помогает вернуть тюлю первоначальную белизну. Кроме того, она смягчает воду и делает ткань более мягкой.
  • Приготовление раствора: Растворите 5-6 столовых ложек соли в 3 литрах теплой воды.
  • Замачивание: Погрузите чистый, отжатый после стирки тюль в солевой раствор и оставьте на несколько часов.
  • Полоскание: После замачивания тщательно прополощите тюль в чистой воде.

Сушка

  • Сушка: Сушить тюль рекомендуется в расправленном виде, избегая прямых солнечных лучей. Это поможет избежать появления желтых пятен и сохранит форму ткани.

Дополнительные советы

  • Регулярная стирка: Чтобы тюль всегда выглядел свежим и чистым, рекомендуется стирать его не реже одного раза в месяц.
  • Мягкие щетки: Для удаления стойких загрязнений можно использовать мягкую щетку.
  • Отказ от отбеливателей: Агрессивные отбеливатели могут повредить структуру ткани.
  • Крахмаление: Для придания тюлю дополнительной жесткости и блеска можно использовать крахмал.

Важно: Перед стиркой внимательно изучите этикетку на тюле. Производитель может указать специальные рекомендации по уходу за тканью.

Соль – универсальное средство

Соль – это не только незаменимый продукт в кулинарии, но и отличное средство для домашнего хозяйства. Помимо отбеливания тюля, соль можно использовать для:

  • Удаления пятен: Соль эффективно удаляет пятна от жира, вина и фруктов.
  • Смягчения воды: Добавление соли в воду для стирки делает ее мягче и улучшает качество стирки.
  • Дезинфекции: Соль обладает антисептическими свойствами и может использоваться для дезинфекции поверхностей.

Следуя этим простым советам, вы сможете легко поддерживать тюль в идеальном состоянии и наслаждаться его свежим видом, пишут "Хибины".

 

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