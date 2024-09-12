Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Сотрудник одного из предприятий Сыктывкара был найден мертвым прямо на рабочем месте

Сотрудник одного из предприятий Сыктывкара был найден мертвым прямо на рабочем местеФото из архива

В Сыктывкаре произошел трагический инцидент на рабочем месте. Сотрудника одного из предприятий нашли мертвым на рабочем месте. Об этом сообщает "КП" со ссылкой на пресс-службу республиканской Гострудинспекции.

По информации ведомства, свидетели нашли мужчину без сознания девятого сентября. Медики, прибывшие на место, подтвердили его смерть. Подробности происшествия выясняются, начато расследование.

Напомним, что ранее было отмечено: за первые восемь месяцев этого года число правонарушений среди подростков в Коми увеличилось на 33, 3% по сравнению с прошлым годом. В Сыктывкаре и Эжвинском районе зарегистрировано 81 преступление против 60 в прошлом году. Количество тяжких преступлений возросло с 17 до 32, а краж из магазинов — с 14 до 20. Также выросло число преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков с 6 до 17. Лихачева подчеркнула, что за хищение и вымогательство наркотиков ответственность наступает с 14 лет, а за другие наркопреступления — с 16 лет.

...

  • 0

Популярное

Последние новости