Сотрудник одного из предприятий Сыктывкара был найден мертвым прямо на рабочем месте
- 20:15 12 сентября
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре произошел трагический инцидент на рабочем месте. Сотрудника одного из предприятий нашли мертвым на рабочем месте. Об этом сообщает "КП" со ссылкой на пресс-службу республиканской Гострудинспекции.
По информации ведомства, свидетели нашли мужчину без сознания девятого сентября. Медики, прибывшие на место, подтвердили его смерть. Подробности происшествия выясняются, начато расследование.
Напомним, что ранее было отмечено: за первые восемь месяцев этого года число правонарушений среди подростков в Коми увеличилось на 33, 3% по сравнению с прошлым годом. В Сыктывкаре и Эжвинском районе зарегистрировано 81 преступление против 60 в прошлом году. Количество тяжких преступлений возросло с 17 до 32, а краж из магазинов — с 14 до 20. Также выросло число преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков с 6 до 17. Лихачева подчеркнула, что за хищение и вымогательство наркотиков ответственность наступает с 14 лет, а за другие наркопреступления — с 16 лет.