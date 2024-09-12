Сотрудник одного из предприятий Сыктывкара был найден мертвым прямо на рабочем месте

В Сыктывкаре произошел трагический инцидент на рабочем месте. Сотрудника одного из предприятий нашли мертвым на рабочем месте. Об этом сообщает "КП" со ссылкой на пресс-службу республиканской Гострудинспекции.

По информации ведомства, свидетели нашли мужчину без сознания девятого сентября. Медики, прибывшие на место, подтвердили его смерть. Подробности происшествия выясняются, начато расследование.