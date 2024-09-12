Появилось видео с места смертельного ДТП в Усть-Куломе, где погиб пенсионер
- 09:00 12 сентября
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- Татьяна Зубова
Пресс-служба УГИБДД МВД по Коми предоставила видео с места смертельного ДТП в Усть-Куломском районе, где погиб 66-летний пенсионер.
По имеющимся данным, утром 11 сентября, около половины девятого утра, в селе Усть-Кулом произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля марки ГАЗ сбил пешехода. Мужчина в 1958 года рождения скончался от полученных травм на месте происшествия.
На место трагедии выехала следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств и причин случившегося, пояснили в Госавтоинспекции Республики Коми.
Напомним, днём ранее в Сыктывкаре под колесами авто оказались самокатчики, одному из которых было 57 лет, другому - 7 лет. Оба пострадавших отделались лёгкими травмами, потому госпитализация не понадобилась.
Другая авария произошла с авто-леди, что не уступила дорогу пожарной машине, которая мчалась с включённой сиреной. В результате произошло столкновение двух авто.