Появилось видео с места смертельного ДТП в Усть-Куломе, где погиб пенсионер

Фото УГИБДД МВД по Коми

Пресс-служба УГИБДД МВД по Коми предоставила видео с места смертельного ДТП в Усть-Куломском районе, где погиб 66-летний пенсионер. По имеющимся данным, утром 11 сентября, около половины девятого утра, в селе Усть-Кулом произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля марки ГАЗ сбил пешехода. Мужчина в 1958 года рождения скончался от полученных травм на месте происшествия.

На место трагедии выехала следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств и причин случившегося, пояснили в Госавтоинспекции Республики Коми.

Напомним, днём ранее в Сыктывкаре под колесами авто оказались самокатчики, одному из которых было 57 лет, другому - 7 лет. Оба пострадавших отделались лёгкими травмами, потому госпитализация не понадобилась.