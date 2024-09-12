Раскидываю по 200 грамм на метр в сентябре – земля на следующий год превратится в чернозем

Опытные дачники уверяют, что правильное внесение удобрений осенью может заметно улучшить плодородие почвы к следующему сезону. По их словам, один из популярных методов, который активно применяют в сентябре, — это разбрасывание по участку органических удобрений, таких как перепревший навоз или компост. Со слов специалистов, регулярное внесение таких добавок помогает улучшить структуру почвы и повысить ее способность удерживать влагу, что особенно важно для засушливых регионов.

По словам опытных агрономов, на каждый квадратный метр участка рекомендуется рассыпать около 200 граммов органических удобрений. Это количество, как подчеркивают дачники, не должно быть слишком большим, чтобы не "перекормить" почву. Уточняется, что слишком высокие дозы могут вызвать избыток питательных веществ, что неблагоприятно скажется на растениях в следующем сезоне.