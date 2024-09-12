Раскидываю по 200 грамм на метр в сентябре – земля на следующий год превратится в чернозем
- 13:30 12 сентября
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- Служба новостей
Опытные дачники уверяют, что правильное внесение удобрений осенью может заметно улучшить плодородие почвы к следующему сезону. По их словам, один из популярных методов, который активно применяют в сентябре, — это разбрасывание по участку органических удобрений, таких как перепревший навоз или компост. Со слов специалистов, регулярное внесение таких добавок помогает улучшить структуру почвы и повысить ее способность удерживать влагу, что особенно важно для засушливых регионов.
По словам опытных агрономов, на каждый квадратный метр участка рекомендуется рассыпать около 200 граммов органических удобрений. Это количество, как подчеркивают дачники, не должно быть слишком большим, чтобы не "перекормить" почву. Уточняется, что слишком высокие дозы могут вызвать избыток питательных веществ, что неблагоприятно скажется на растениях в следующем сезоне.
Специалисты подчеркивают, что для улучшения почвы важно также добавлять в органические удобрения небольшое количество минеральных добавок, таких как зола. По их мнению, зола помогает нейтрализовать кислотность почвы и обогащает ее калием, необходимым для роста растений.
Эксперты отмечают, что компост и навоз, разложенные на участке, должны быть тщательно перемешаны с почвой, чтобы они равномерно распределялись и начали взаимодействовать с микрофлорой земли. Как рассказали специалисты, в таком случае питательные вещества будут постепенно поступать в землю и улучшать ее структуру в течение осени и зимы. Эксперты подчеркивают, что именно постепенное разложение органики помогает насытить почву полезными веществами.
По словам агрономов, еще один важный момент — это увлажнение почвы после внесения удобрений. Осенью, как уточняют специалисты, почва часто пересушена, и дополнительный полив после разбрасывания удобрений поможет ускорить процесс их разложения. Влага способствует лучшему проникновению питательных веществ в землю и помогает создать благоприятные условия для активной микрофлоры.
Как отметили опытные дачники, после применения этого метода не стоит ожидать мгновенных результатов. Улучшение качества почвы — это процесс, который может занять не один сезон. Специалисты уточняют, что регулярное внесение органических удобрений осенью поможет подготовить почву к будущим посадкам, но этот метод не дает гарантии на большой урожай, так как многое зависит от погодных условий и других факторов, пишет sevastopolmedia.ru.