Вместо волос будет сверкать лысина: Росконтроль назвал краски, которые оставят вас без волос

Фото из архива "Про Города"

Росконтроль провел исследование безопасности популярных красок для волос и выявил тревожные результаты, особенно касающиеся краски марки ELEA Professional COLOUR&CARE. Несмотря на успешное прохождение проверки по физико-химическим показателям, этот продукт не соответствует требованиям по общетоксическому действию, что указывает на потенциальную опасность для здоровья потребителей. Проблемы с безопасностью

Краска ELEA Professional COLOUR&CARE не прошла тесты на общетоксическое действие, что стало причиной для серьезного беспокойства. Из-за этого нарушения дальнейшие исследования на раздражающее и сенсибилизирующее действие даже не проводились. Это указывает на потенциальную угрозу для здоровья пользователей, и продукт был внесен в Черный список, что означает, что его использование не рекомендуется.

Эффективность окрашивания

Несмотря на проблемы с безопасностью, краска продемонстрировала хорошие результаты в плане окрашивания. Цвет после нанесения соответствует заявленному — светло-русый, и сохраняет свою стойкость даже после 15 моек головы, что эквивалентно примерно двум месяцам использования. Однако на упаковке отсутствует точная информация о стойкости окрашивания, что можно считать недостатком в плане информирования потребителей.

Влияние на волосы

Одним из негативных последствий применения краски стало значительное истончение волос — толщина уменьшилась почти на четверть. Это может вызвать обеспокоенность у потребителей, заботящихся о здоровье своих локонов. Истончение волос является серьезной проблемой для тех, кто стремится сохранить здоровье и внешний вид своих прядей.