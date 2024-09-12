Храню чайные пакетики на кухне: использую в быту каждый день — необычные способы повторного применения

Ранее мы писали: С первыми заморозками кладу лист лавра на батарею — и живу без бед: вот что происходит — вся семья замечает разницу

Многие отдают предпочтение пакетированному чаю. Он имеет большое разнообразие вкусов и не требует особых усилий на приготовление. Почти в каждом доме стоит хотя бы одна упаковка этого прекрасного напитка. Оказываются многие хозяйки не знают, что пакетики от чая не только скрасят трапезу, но и пригодятся в быту. Они могут стать для вас настоящими спасителями в наведении порядка и других сферах.