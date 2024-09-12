Храню чайные пакетики на кухне: использую в быту каждый день — необычные способы повторного применения
- 11:04 12 сентября
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- Служба новостей
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Многие отдают предпочтение пакетированному чаю. Он имеет большое разнообразие вкусов и не требует особых усилий на приготовление. Почти в каждом доме стоит хотя бы одна упаковка этого прекрасного напитка. Оказываются многие хозяйки не знают, что пакетики от чая не только скрасят трапезу, но и пригодятся в быту. Они могут стать для вас настоящими спасителями в наведении порядка и других сферах.
Разнообразие способов повторного применение чайных пакетиков просто поражает. На кухне это незаменимые помощники. Во время готовки часто руки приобретают неприятный запах от лука, рыбы или других ароматных продуктов. Чтобы избавиться от зловония нужно протереть руки влажным пакетиком и промыть под водой. Неприятный запах сразу же пропадет.
Канал «Советы для дома» рассказал, что чай хорошо борется с жиром. Если вам нужно замочить жирную посуду, то лучше всего сделать это именно при помощи чая. Через несколько часов горячая вода и соединения чая полностью растворят жир. После этого замачивания вся грязь без каких-либо проблем отмоется с посуды. Точно так же можно применять чай с кастрюлями или сковородками.
Повторно заваренный чай хорошо подходит для мытья полов, полировки мебели и других поверхностей. Одна чашка такого чая, разбавленная в ведре воды, легко справится с любыми загрязнениями на паркете или ламинате. Раствор хорошо удаляет опечатки пальцев с поверхностей и прочие пятна. Даже маленькие царапины и повреждения после чая будут менее заметны, благодаря темному оттенку.
Использованные чайные пакетики пригодятся и в мытье окон. Чайный раствор не оставляет разводов и отмывает поверхность до блеска. Перелейте чай в бутылочку с пульверизатором и нанесите на окна. Протрите тряпочкой из микрофибры и стекла станут идеально прозрачными, пишет nord-news.ru.