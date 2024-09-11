Жители заречных поселков Сыктывкара предложили перенести причал на новое место
- 01:00 12 сентября
- 12+
- Инесса Богатая
По мнению местных жителей, новая точка станет самым коротким речным маршрутом между Алешино и Седкыркещ, что снизит нагрузку на перевозчика и, следовательно, уменьшит транспортные тарифы.
Об этом сообщает БНК со ссылкой на сыктывкарскую мэрию.
В социальной сети общественный совет поселка Седкыркещ сообщил, что власти Сыктывкара рассмотрели предложение о строительстве причала на правом берегу реки Вычегда выше по течению, рядом с асфальтированной дорогой от улицы Матросова. Активные жители считают, что это обеспечит самый короткий речной путь между Алешино и Седкыркещ и снизит нагрузку на суда и бюджет. Это, в свою очередь, позволит снизить тарифы на перевалку. 20 августа представители администрации, компании МКП "Жилкомсервис" и жители осмотрели участок.
В ответе мэрии говорится, что перенос причала на предложенное место признан целесообразным. Для реализации проекта необходимо провести дноуглубительные работы на участке. Решение о проведении работ принимает Федеральная служба по надзору в сфере природопользования. Нужно разработать проект, получить экспертизу, согласование Северо-Западного управления по рыболовству и подать заявку в администрацию Двинско-Печорского бассейна внутренних водных путей.
Поскольку река Вычегда в рассматриваемом месте имеет сложный гидрологический режим и является меандрирующей рекой бокового типа, потребуется ежегодное проведение дноуглубления. Это приведет к дополнительным расходам, а также временно ограничит доступ судов к причалу. Учитывая продолжительность процедур и бюджетные возможности города, все мероприятия можно будет выполнить не ранее 2025-2026 годов.