Жители заречных поселков Сыктывкара предложили перенести причал на новое место

По мнению местных жителей, новая точка станет самым коротким речным маршрутом между Алешино и Седкыркещ, что снизит нагрузку на перевозчика и, следовательно, уменьшит транспортные тарифы.

Об этом сообщает БНК со ссылкой на сыктывкарскую мэрию.