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Жители заречных поселков Сыктывкара предложили перенести причал на новое место

Жители заречных поселков Сыктывкара предложили перенести причал на новое местоФото из архива

По мнению местных жителей, новая точка станет самым коротким речным маршрутом между Алешино и Седкыркещ, что снизит нагрузку на перевозчика и, следовательно, уменьшит транспортные тарифы.

Об этом сообщает БНК со ссылкой на сыктывкарскую мэрию.

В социальной сети общественный совет поселка Седкыркещ сообщил, что власти Сыктывкара рассмотрели предложение о строительстве причала на правом берегу реки Вычегда выше по течению, рядом с асфальтированной дорогой от улицы Матросова. Активные жители считают, что это обеспечит самый короткий речной путь между Алешино и Седкыркещ и снизит нагрузку на суда и бюджет. Это, в свою очередь, позволит снизить тарифы на перевалку. 20 августа представители администрации, компании МКП "Жилкомсервис" и жители осмотрели участок.

В ответе мэрии говорится, что перенос причала на предложенное место признан целесообразным. Для реализации проекта необходимо провести дноуглубительные работы на участке. Решение о проведении работ принимает Федеральная служба по надзору в сфере природопользования. Нужно разработать проект, получить экспертизу, согласование Северо-Западного управления по рыболовству и подать заявку в администрацию Двинско-Печорского бассейна внутренних водных путей.

Поскольку река Вычегда в рассматриваемом месте имеет сложный гидрологический режим и является меандрирующей рекой бокового типа, потребуется ежегодное проведение дноуглубления. Это приведет к дополнительным расходам, а также временно ограничит доступ судов к причалу. Учитывая продолжительность процедур и бюджетные возможности города, все мероприятия можно будет выполнить не ранее 2025-2026 годов.

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