В Коми резко увеличилось число больных энтеровирусной инфекцией
- 22:45 11 сентября
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- Инесса Богатая
В Коми наблюдается увеличение случаев энтеровирусной инфекции. Об этом информирует пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
Так, по информации цедомства, за первые семь месяцев текущего года зарегистрировали лишь 20 случаев заболевания, а в августе случился значительный скачок: к врачам обратилось 43 человека.
"Это связано с возвращением жителей региона после отпусков. Сейчас уровень заболеваемости в республике превышает среднероссийские показатели", - пояснили в ведомстве.
Напомним, что за весь 2023 год в Республике Коми зарегистрировали 272 случая энтеровирусной инфекции.
Отметим также, что благодаря регулярным медицинским осмотрам местные врачи смогли выявить рак на ранней стадии. По данным Минздрава Коми, 52-летняя женщина ежегодно проходила диспансеризацию и не жаловалась на здоровье. Во время очередной маммографии выявили неопределённое образование в молочной железе, которого не было год назад. Пациентку направили на дополнительное обследование.