В Коми резко увеличилось число больных энтеровирусной инфекцией

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В Коми наблюдается увеличение случаев энтеровирусной инфекции. Об этом информирует пресс-служба регионального Роспотребнадзора. Так, по информации цедомства, за первые семь месяцев текущего года зарегистрировали лишь 20 случаев заболевания, а в августе случился значительный скачок: к врачам обратилось 43 человека. "Это связано с возвращением жителей региона после отпусков. Сейчас уровень заболеваемости в республике превышает среднероссийские показатели", - пояснили в ведомстве.

Напомним, что за весь 2023 год в Республике Коми зарегистрировали 272 случая энтеровирусной инфекции.