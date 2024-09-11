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В Коми резко увеличилось число больных энтеровирусной инфекцией

В Коми резко увеличилось число больных энтеровирусной инфекциейФото из архива

В Коми наблюдается увеличение случаев энтеровирусной инфекции. Об этом информирует пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Так, по информации цедомства, за первые семь месяцев текущего года зарегистрировали лишь 20 случаев заболевания, а в августе случился значительный скачок: к врачам обратилось 43 человека.

"Это связано с возвращением жителей региона после отпусков. Сейчас уровень заболеваемости в республике превышает среднероссийские показатели", - пояснили в ведомстве.

Напомним, что за весь 2023 год в Республике Коми зарегистрировали 272 случая энтеровирусной инфекции.

Отметим также, что благодаря регулярным медицинским осмотрам местные врачи смогли выявить рак на ранней стадии. По данным Минздрава Коми, 52-летняя женщина ежегодно проходила диспансеризацию и не жаловалась на здоровье. Во время очередной маммографии выявили неопределённое образование в молочной железе, которого не было год назад. Пациентку направили на дополнительное обследование.

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