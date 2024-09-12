В зоне СВО погибли два бойца из Коми

Стало известно о гибели двух бойцов из Республики Коми в зоне военной спецоперации. 11 сентября эту новость озвучил руководитель республики Владимир Уйба в своем телеграм-канале.

Тимур Андреевич Федотов, уроженец Печоры, жил в селе Краснобор Ижемского района. В боях исполнял обязанности стрелка во взводе охраны.

Иван Петрович Русанов, родом из села Ермица Усть-Цилемского района. Позднее переехал в Печору, где жил до призыва на фронт. Выполнял боевые задачи в должности водителя во взводе противотанковых управляемых ракет.

Губернатор выразил соболезнования близким погибших и пожелал сил, чтобы пережить боль утраты любимых людей.

Напомним, ранее в Республике Коми для семей участников СВО ввели новую меру поддержки. Так, дети, чьи родители служили в зоне военной спецоперации, имеют право на бесплатное питание в школах. Причем льгота распространяется с 1 по 11 классы.