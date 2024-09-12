Копать грядки осенью или оставить до весны: дачники со стажем дали дельный совет
- 07:15 12 сентября
- 12+
- Служба новостей
Вопрос о том, стоит ли копать грядки осенью, часто вызывает разногласия среди огородников. Как быть правильнее — лучше ли подготовить почву осенью или оставить работы до весны?
Исторически, во времена СССР, наши родители и бабушки активно занимались осенней перекопкой сада. Однако сегодня появились сторонники отказа от этой практики, утверждающие, что осенняя перекопка — это лишний труд без ощутимой пользы.
Если оставить грядки неперекопанными, ничего страшного не случится. Но есть ряд нюансов. Осенью можно обработать почву от болезней и вредителей, а также внести удобрения. Опытные дачники все-таки рекомендуют уделить внимание грядкам в это время года. И если вы решаете копать, важно делать это правильно и в нужное время, тогда процесс не будет слишком трудоемким.
Когда нужно перекапывать грядки?
Если на участке плотная, слежавшаяся земля, требующая улучшения структуры, перекопка необходима. В этом случае следует взять лопату и перевернуть грунт, затем внести средства, улучшающие его состояние.
Если вам повезло с легкой и рыхлой почвой, грядки можно не трогать до весны. Достаточно убрать растительные остатки и опрыскать землю дезинфицирующим раствором для борьбы с вредителями и патогенами.
Как правильно перекапывать огород?
Перекапывание грядок осенью следует проводить осознанно. Это делают в сухую, солнечную погоду, чтобы земля была легкой и удобной для обработки. Грунт следует копать на глубину штыка лопаты, переворачивая комья так, чтобы корни сорняков оказались на поверхности. Комья можно разбить и убрать крупные корни, а можно оставить их для естественного разрушения зимой под снегом.
Для улучшения структуры почвы можно использовать сидераты, древесную золу или доломитовую муку, которые помогут сделать почву более воздушной и легкой. Оптимальное время для осенней перекопки — с сентября до конца октября.