Копать грядки осенью или оставить до весны: дачники со стажем дали дельный совет

Вопрос о том, стоит ли копать грядки осенью, часто вызывает разногласия среди огородников. Как быть правильнее — лучше ли подготовить почву осенью или оставить работы до весны?

Исторически, во времена СССР, наши родители и бабушки активно занимались осенней перекопкой сада. Однако сегодня появились сторонники отказа от этой практики, утверждающие, что осенняя перекопка — это лишний труд без ощутимой пользы.