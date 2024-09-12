В Печоре девушка, которую сбили на пешеходном переходе, попала в больницу

В Печоре девушка попала под колеса автомобиля. Подробности аварии предоставили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Как следует из материалов дела, дорожное происшествие случилось вчера, 11 сентября, около 15: 35. За рулем автомобиля марки SsangYong находился водитель 1950 года рождения. Он двигался по Печорскому проспекту, со стороны улицы Железнодорожной в сторону улицы Космонавтов. Когда автомобиль проезжал рядом с домом №94, водитель сбил девушку. Она пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.