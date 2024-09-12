Россияне перейдут на новое расписание этой осенью: теперь суббота станет рабочей

В октябре 2024 года россиян ждет необычная рабочая неделя: она продлится с 28 октября по 2 ноября. Причиной такого изменения стала перенос выходного дня с субботы, 2 ноября, на 30 апреля, чтобы сделать праздничные выходные в апреле длиннее.



Как пояснила эксперт по трудовому праву Ольга Владимирова из Headhunter, "в соответствии с постановлением правительства РФ, выходной день с 2 ноября был перенесен на 30 апреля. Таким образом, суббота, 2 ноября 2024 года, будет сокращенным рабочим днем".



Несмотря на этот перенос, у россиян все равно будут два выходных дня – в воскресенье, 3 ноября, и в понедельник, 4 ноября, в связи с празднованием Дня народного единства. Этот государственный праздник, отмечаемый ежегодно 4 ноября, был установлен в 2004 году, пишет progorod33.ru.