В сыктывкарский приют для кошек поступили 12 животных из Усогорска

Фото "Кошки за окошком"

В приют "Кошки за окошком" в Сыктывкаре продолжает поступать множество новых животных. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на волонтеров благотворительного учреждения. Недавно прибыли 12 кошек из Усогорска. Как сообщают волонтеры, эта ситуация была сложной и требовала срочного вмешательства. Помощи попросила местная жительница, которой не безразлична судьба этих животных.

Она рассказала, что в одной из многоквартирных домов Усогорска, в квартире на первом этаже, живет 80-летняя женщина вместе со своим взрослым сыном-инвалидом. С годами они приютили много кошек, которые размножаются как в квартире, так и в подвале. Из-за аварийного состояния квартиры в полу появилась дыра, через которую кошки приносят своих котят в дом.

Так как семью могут переселить в один из интернатов республики, а жилье принадлежит муниципалитету, жильцы начали бить тревогу.

В 2017 году из Усогорска в Сыктывкар уже перевезли восемь кошек, но сейчас количество животных возросло до более чем 20. Большинство из них – подростки, и ни одна кошка не приучена к туалету.

В результате в приюте в Сыктывкаре практически не осталось мест, клетки стоят вплотную до потолка, и до верхних невозможно дотянуться без стремянки. Волонтеры же планировали приютить еще и брошенных котов с дач.