В Усинске женщина "инвестировала" в мошенников полтора миллиона рублей

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Усинске местная жительница "инвестировала" в аферистов полтора миллиона рублей. Детали происшествия рассказали в пресс-службе МВД по Коми. В отделение городское отделение полиции поступил звонок от 60-летней местной жительницы. Пенсионерка рассказала правоохранителям, что стала жертвой кражи крупной суммы денег.

По словам горожанки, с ней связался человек, представившийся финансовым экспертом, и предложил ей научиться зарабатывать на инвестициях. Незнакомец детально объяснил алгоритм действий. Будучи осведомленной о возможных мошенничествах, женщина сначала насторожилась, но все же решила выслушать собеседника и впоследствии поверила ему.

Далее "эксперт" попросил ее зарегистрироваться на специализированной платформе и дал указания по пополнению электронного кошелька. Потерявшая бдительность женщина решила вложить как свои сбережения, так и кредитные средства. В результате она перечислила на указанный мошенником счет около 1, 5 миллионов рублей, надеясь, что вкладывается в ценные бумаги. Через два дня потерпевшая осознала, что попалась на уловку аферистов.