В Коми бывший учитель раскрыла преступную схему на пять миллионов рублей

Глава деревни Гам Усть-Вымского района раскрыла преступную схему местного соцработника, ее сестры и полицейского, которые хотели незаконно присвоить чужие пять миллионов рублей, сообщает Mash. Ранее информацию об этом подтвердили в региональном Следственном комитете.

Как уточняет информ-агенство, в зоне СВО погиб местный житель поселка. Семье бойца полагалась денежная выплата пять миллионов рублей. Помочь в оформлении документов взялась социальный работник. Вместе с пожилым отцом погибшего она выехала в социальный фонд, оформила необходимые документы и взяла на хранение полученные пять миллионов рублей. Ночью перед обещанной передачей денег мужчина сгорел в пожаре при неизвестных обстоятельствах. Тогда злоумышленница решила оставить всю сумму себе и своей сестре, несмотря на то, что по закону право наследования перешло другим трем членам семьи: двум братьям и дочери бойца. Дабы обезопасить себя, женщина подговорила местного полицейского, чтобы тот не возбуждал уголовное дело, если вдруг найдутся "недовольные".