Сыктывкарец избил своих знакомых битой: теперь ему грозит пят лет колонии особого режима

Жителю столицы Коми вынесли приговор за избиение знакомых битой. Об этом сообщает пресс-служба сыктывкарского городского суда.

Так, по информации ведомства, инцидент случился в мае 2023 года в Сыктывкаре возле домов по улице Индустриальная. Мужчина, под влиянием увеселительных напитков, взял в руку деревянную биту и ударил ей не менее двух раз по голове своего знакомого. Конфликт произошел на почве неприязни друг к другу. Пострадавший получил травмы легкой и средней тяжести. После чего обвиняемый ударил этой же битой знакомую и причин ей тяжкий вред здоровью. На этом мужчина не остановился: он взял в руку камень и бросил его прямо в голову потерпевшей.