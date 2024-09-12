Пластиковые бутылки 5 л берегу — словно зеницу ока: вот что из них делаю — порядок в доме теперь обеспечен

Ранее мы писали: Стакан на ведро — и ламинат с линолеумом чистые до неприличия: теперь другие средства не использую — и убираться реже

В современной жизни через руки хранительниц домашнего очага проходит большое количество пластиковой тары, в том числе 5-литровые бутылки. Многие предпочитают избавляться от нее сразу, однако в быту подобные емкости могут пригодиться.