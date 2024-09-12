В Сыктывкаре завершили ремонт медицинской амбулатории поликлиники №3
- 19:00 12 сентября
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- Инесса Богатая
Завершена реконструкция медицинской амбулатории городской поликлиники №3 в Сыктывкаре на улице Магистральной. Об этом информирует Минздрав Коми.
Так, согласно данным ведомства, теперь условия для обслуживания пациентов и работы медиков стали значительно лучше: обновлены кабинеты врачей, процедурная, регистратура и холл.
Также добавим, что помещения получили большую просторность, свет и комфорт; заменены сантехника, электропроводка и освещение; отремонтирован вход.
Модернизированная амбулатория соответствует всем стандартам, позволяя специалистам предоставлять медицинские услуги на новом уровне качества.
Создание таких комфортных условий в системе здравоохранения соответствует национальному проекту "Здравоохранение".
Напомним, в Коми врачи смогли обнаружить онкозаболевание у пациентки благодаря диспансеризации.