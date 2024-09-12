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В Сыктывкаре завершили ремонт медицинской амбулатории поликлиники №3

В Сыктывкаре завершили ремонт медицинской амбулатории поликлиники №3Фото Минздрава Коми

Завершена реконструкция медицинской амбулатории городской поликлиники №3 в Сыктывкаре на улице Магистральной. Об этом информирует Минздрав Коми.

Так, согласно данным ведомства, теперь условия для обслуживания пациентов и работы медиков стали значительно лучше: обновлены кабинеты врачей, процедурная, регистратура и холл.

Также добавим, что помещения получили большую просторность, свет и комфорт; заменены сантехника, электропроводка и освещение; отремонтирован вход.

Модернизированная амбулатория соответствует всем стандартам, позволяя специалистам предоставлять медицинские услуги на новом уровне качества.

Создание таких комфортных условий в системе здравоохранения соответствует национальному проекту "Здравоохранение".

Напомним, в Коми врачи смогли обнаружить онкозаболевание у пациентки благодаря диспансеризации.

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