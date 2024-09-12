В Сыктывкаре завершили ремонт медицинской амбулатории поликлиники №3

Завершена реконструкция медицинской амбулатории городской поликлиники №3 в Сыктывкаре на улице Магистральной. Об этом информирует Минздрав Коми.

Так, согласно данным ведомства, теперь условия для обслуживания пациентов и работы медиков стали значительно лучше: обновлены кабинеты врачей, процедурная, регистратура и холл.