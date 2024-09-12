В Сыктывкаре появилась еще одна спортплощадка
- 17:30 12 сентября
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- Инесса Богатая
Во дворе дома №5 по улице Димитрова установили детскую и спортивные площадки. Проект был реализован по многочисленным просьбам жильцов. Об этом сообщает мэрия Сыктывкара.
По информации городской администрации, работы по благоустройству двора выполнены в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". В результате обновлены проезжая часть и тротуары, установлены скамейки и урны, а также появились зоны для детских игр и занятий спортом.
Напомним, что в этом году в Сыктывкаре благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда" будут благоустроены десять дворовых и десять общественных территорий.
Напомним, ранее мы писали, что жители заречных поселков столицы Коми предложили столичной мэрии перенести причал на правый берег реки Вычегда выше по течению, рядом с асфальтированной дорогой от улицы Матросова. Жители отрезанные от большой земли населенных пунктов считают, что это позволит сократить путь от одной точки к другой.