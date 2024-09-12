В Сыктывкаре появилась еще одна спортплощадка

Во дворе дома №5 по улице Димитрова установили детскую и спортивные площадки. Проект был реализован по многочисленным просьбам жильцов. Об этом сообщает мэрия Сыктывкара.

По информации городской администрации, работы по благоустройству двора выполнены в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". В результате обновлены проезжая часть и тротуары, установлены скамейки и урны, а также появились зоны для детских игр и занятий спортом.