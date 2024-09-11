В Коми будут судить двух экс-полицейских

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В Усть-Вымском районе Республики Коми перед судом будут отвечать два бывших полицейских. Сведения об инциденте предоставлены пресс-службой следственного комитета. По данным ведомства, одного из экс-полицейских обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, служебном подлоге, получении крупной взятки и организации указанной деятельности. Второй обвиняемый привлечен к ответственности за злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог.

Согласно материалам следствия, в 2022-2023 годах двое соцработников из корыстных побуждений совершили преступления, украв у 71-летнего жителя крупную сумму денег, выплаченную ему за гибель сына в зоне СВО. После этого глава сельского поселения, защищая интересы пострадавшего, обратилась в полицию.

Стремясь избежать наказания, подозреваемые обратились к знакомым полицейским, которые помогли скрыть преступление. Один из них получил взятку за это и использовал служебное положение при расследовании другого дела.

Следствие собрало достаточно доказательств для передачи дела в суд.

Один из соцработников, заключив досудебное соглашение и признав вину в организации крупного мошенничества с использованием служебного положения, приговорен к 2 годам колонии общего режима и лишен права занимать определенные должности на 2 года.