В Коми врачи смогли выявить у пациента рак молочной железы на начальной стадии благодаря диспансеризации

Благодаря регулярным медицинским осмотрам ухтинские врачи смогли выявить рак на начальной стадии.

По сообщению Минздрава Коми, 52-летняя женщина ежегодно проходила диспансеризацию. Она не жаловалась на здоровье. Во время очередной маммографии обнаружили неопределенное образование в молочной железе. Год назад этого образования не было. Пациентку направили на дополнительное обследование.

Согласно заявлению заведующего Центром амбулаторной онкологической помощи Ухтинской городской поликлиники, онколога Рустама Минемуллина, оказалось, что образование является злокачественным, но находится на раннем этапе.