В Коми врачи смогли выявить у пациента рак молочной железы на начальной стадии благодаря диспансеризации
- 21:45 11 сентября
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- Инесса Богатая
Благодаря регулярным медицинским осмотрам ухтинские врачи смогли выявить рак на начальной стадии.
По сообщению Минздрава Коми, 52-летняя женщина ежегодно проходила диспансеризацию. Она не жаловалась на здоровье. Во время очередной маммографии обнаружили неопределенное образование в молочной железе. Год назад этого образования не было. Пациентку направили на дополнительное обследование.
Согласно заявлению заведующего Центром амбулаторной онкологической помощи Ухтинской городской поликлиники, онколога Рустама Минемуллина, оказалось, что образование является злокачественным, но находится на раннем этапе.
"Диспансеризация позволила выявить рак молочной железы на начальной стадии, что улучшает прогноз и спасает жизнь", – отметил онколог.
Как сообщается в Минздраве Коми, этот случай не единичный. Диспансеризация играет ключевую роль в выявлении скрытых проблем со здоровьем, которые пациенты еще не ощущают или игнорируют.