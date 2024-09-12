В Коми появились новые правила содержания кроликов

Фото из архива

С 1 сентября вступили в действие новые ветеринарные правила касаемо содержания кроликов для целей разведения, выращивания и реализации, объявило Министерство сельского хозяйства Республики Коми. Кролики могут быть переносчиками болезней, которые угрожают не только им самим, но и людям. Среди таких заболеваний выделяют бешенство, пастереллез, листериоз, туляремию, цистицеркоз и прочие.

Согласно новым нормам, если кролики находятся в одном строении вместе с другими животными, необходимо создать отдельные помещения для каждого вида. Совместное содержание кроликов и птиц в одном здании запрещается.

Разведение кроликов подразумевает зонирование предприятия. В хозяйствах должны быть предусмотрены помещения для животных, изолированные зоны для их карантина, а также отдельные места для лечения. Помещения для хранения навоза и площадки для его биотермического обеззараживания также обязательны, как и место для хранения дезинфицирующих средств и ветеринарных препаратов. Требуется отдельное место для кормов и подстилки. Дополнительно могут быть оборудованы зоны для убоя кроликов и обработки их шкурок.