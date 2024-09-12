Тепло, сухо и туманно: погода в Коми 12 сентября

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

12 сентября в Республике Коми можно переменная облачность. Эту информацию подтвердили специалисты регионального ЦГМС. В ночные часы не исключены кратковременные дожди, которые, однако, не вызовут большого дискомфорта, так как днем вероятность осадков минимальна. Ветер преимущественно южного направления, будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, добавляя легкую прохладу в утренние и вечерние часы.

Температурный режим будет достаточно разнообразным: ночью температура воздуха снизится до +9…+14 градусов, в некоторых районах возможно понижение до +2…+7 градусов. Днем температура воздуха значительно повысится, достигнув отметок +19…+24°C, создавая более теплую и комфортную обстановку.