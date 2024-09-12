Тепло, сухо и туманно: погода в Коми 12 сентября
- 06:55 12 сентября
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- Татьяна Зубова
12 сентября в Республике Коми можно переменная облачность. Эту информацию подтвердили специалисты регионального ЦГМС.
В ночные часы не исключены кратковременные дожди, которые, однако, не вызовут большого дискомфорта, так как днем вероятность осадков минимальна. Ветер преимущественно южного направления, будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, добавляя легкую прохладу в утренние и вечерние часы.
Температурный режим будет достаточно разнообразным: ночью температура воздуха снизится до +9…+14 градусов, в некоторых районах возможно понижение до +2…+7 градусов. Днем температура воздуха значительно повысится, достигнув отметок +19…+24°C, создавая более теплую и комфортную обстановку.
В столице региона, Сыктывкаре, прогнозируется благоприятная погода 12 сентября. Осадки маловероятны, небо будет преимущественно ясным, что станет отличной возможностью для прогулок и активностей на свежем воздухе. Ветер южного направления со скоростью 5-10 метров в секунду внесет легкость и динамичность в атмосферу города. Ночные температуры составят +12…+14 градусов, а днем температура поднимется до +22…+24°C, создавая отличные условия для комфортного пребывания на улице.