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В Воркуте 15-летний школьник вымогал у своего одноклассника деньги с применением силы

В Воркуте 15-летний школьник вымогал у своего одноклассника деньги с применением силыФото из архива

В Воркуте 15-летний подросток требовал от своего одноклассника деньги с применением силы. Ребенку пришлось обратиться за помощью к соцпедагогу школы. О подробностях рассказали в издании "Комиинформ".

Согласно сведениям интернет портала, инцидент случился в апреле этого года. Социальный педагог учебного заведения позвонила в полицию сразу после того, как к ней обратился пострадавший ученик. По информации полиции, 15-летний вымогатель уже состоял на внутришкольном учете за противоправные действия.

Мальчик признал свою вину, выражал сожаление и компенсировал потерпевшему материальный ущерб и моральный вред.

Следователь собрал достаточно доказательств, чтобы передать дело прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего рассмотрения в суде.

Напомним, в Сыктывкаре вынесли приговор мужчине, который избил своих знакомых битой.

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