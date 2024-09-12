В Воркуте 15-летний школьник вымогал у своего одноклассника деньги с применением силы
- 16:30 12 сентября
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- Инесса Богатая
В Воркуте 15-летний подросток требовал от своего одноклассника деньги с применением силы. Ребенку пришлось обратиться за помощью к соцпедагогу школы. О подробностях рассказали в издании "Комиинформ".
Согласно сведениям интернет портала, инцидент случился в апреле этого года. Социальный педагог учебного заведения позвонила в полицию сразу после того, как к ней обратился пострадавший ученик. По информации полиции, 15-летний вымогатель уже состоял на внутришкольном учете за противоправные действия.
Мальчик признал свою вину, выражал сожаление и компенсировал потерпевшему материальный ущерб и моральный вред.
Следователь собрал достаточно доказательств, чтобы передать дело прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего рассмотрения в суде.
Напомним, в Сыктывкаре вынесли приговор мужчине, который избил своих знакомых битой.