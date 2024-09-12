В Воркуте 15-летний школьник вымогал у своего одноклассника деньги с применением силы

В Воркуте 15-летний подросток требовал от своего одноклассника деньги с применением силы. Ребенку пришлось обратиться за помощью к соцпедагогу школы. О подробностях рассказали в издании "Комиинформ".

Согласно сведениям интернет портала, инцидент случился в апреле этого года. Социальный педагог учебного заведения позвонила в полицию сразу после того, как к ней обратился пострадавший ученик. По информации полиции, 15-летний вымогатель уже состоял на внутришкольном учете за противоправные действия.