В Коми дедушка и бабушка погибшего на СВО бойца через суд "отняли" выплату у его родителей
- 07:00 15 ноября
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- Татьяна Зубова
В Усть-Вымском районе в суде столкнулись бабушка и дедушка бойца СВО с его родителями. Семейная драма разыгралась из-за выплаты в связи с гибелью военного.
Родители получили полагающуюся компенсацию в Социальном фонде, однако старшее поколение посчитало такое положение дел несправедливым. В ходе судебного заседания истцы заявили, что с семилетнего возраста забрали внука к себе, воспитывали и обеспечивали его. Тогда как биологические родители самоустранились от воспитания и жизнью сына не интересовались, финансово не помогали.
Данную информацию подтвердили свидетели слушания и заверили, что именно бабушка и дедушка большую часть жизни заботились о погибшем.
Изучив представленные доказательства, суд принял решение удовлетворить требования пожилой пары: родителей погибшего лишили права на получение пособия, тогда как за истцами это право признали.
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