В Коми дедушка и бабушка погибшего на СВО бойца через суд "отняли" выплату у его родителей

В Усть-Вымском районе в суде столкнулись бабушка и дедушка бойца СВО с его родителями. Семейная драма разыгралась из-за выплаты в связи с гибелью военного.

Родители получили полагающуюся компенсацию в Социальном фонде, однако старшее поколение посчитало такое положение дел несправедливым. В ходе судебного заседания истцы заявили, что с семилетнего возраста забрали внука к себе, воспитывали и обеспечивали его. Тогда как биологические родители самоустранились от воспитания и жизнью сына не интересовались, финансово не помогали.