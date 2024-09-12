В Коми в квартире депутата-иноагента Виктора Воробьева проходит обыск

По данным издания , обыск также проходит в московской квартире брата депутата-иноагента (Министерство юстиции РФ внесло его в список СМИ-иностранных агентов). Подробности уточняются. Также по информации " БНК" , предположительно, дело касается преступления экстремистского характера.

Отметим, что Виктор Воробьев внесен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Напомним, что об этом стало известно 20 апреля 2022 года на совместном заседании комитетов регионального парламента. Решение Минюста России было согласовано с МИД. Включение в реестр накладывает на СМИ-иностранного агента ряд обязанностей, несоблюдение которых влечет административные, а в некоторых случаях уголовные последствия. В настоящий момент Виктор Воробьев, являясь депутатом Госсовета Коми, лишен возможности занимать оплачиваемые посты в парламенте до конца своего срока полномочий.