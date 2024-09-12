В Коми в квартире депутата-иноагента Виктора Воробьева проходит обыск
- 13:16 12 сентября
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- Инесса Богатая
В квартире депутата Госсовета Республики Коми и иностранного агента Виктора Воробьева проводится обыск. О такой информации сообщает БНК.
По данным издания, обыск также проходит в московской квартире брата депутата-иноагента (Министерство юстиции РФ внесло его в список СМИ-иностранных агентов). Подробности уточняются. Также по информации "БНК", предположительно, дело касается преступления экстремистского характера.
Отметим, что Виктор Воробьев внесен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Напомним, что об этом стало известно 20 апреля 2022 года на совместном заседании комитетов регионального парламента. Решение Минюста России было согласовано с МИД. Включение в реестр накладывает на СМИ-иностранного агента ряд обязанностей, несоблюдение которых влечет административные, а в некоторых случаях уголовные последствия. В настоящий момент Виктор Воробьев, являясь депутатом Госсовета Коми, лишен возможности занимать оплачиваемые посты в парламенте до конца своего срока полномочий.