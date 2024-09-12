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Жителю Коми грозит семь лет за публичные призывы к терроризму

Жителю Коми грозит семь лет за публичные призывы к терроризму Фото из архива

На жителя Коми возбудили уголовное дело за публичные призывы к терроризму. Об этом сообщает УФСБ России по региону.

Так, по информации ведомства, мужчина регулярно выкладывал посты и комментарии на своей странице в соцсетях, которые положительно оценивали деятельность украинских военизированных группировок, признанных террористическими и запрещенными на территории РФ. Опубликованные открыто текстовые материалы подтверждают поддержку жителя Коми идеологии и действий этих организаций.

Сейчас сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия и следственные действия для документирования противоправной деятельности подозреваемого. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Напомним, ранее мы писали о нападении собаки в Сосногорске на пожилую женщину. Животное прокусило руку горожанки насквозь.

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