Жителю Коми грозит семь лет за публичные призывы к терроризму
- 16:45 12 сентября
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- Инесса Богатая
На жителя Коми возбудили уголовное дело за публичные призывы к терроризму. Об этом сообщает УФСБ России по региону.
Так, по информации ведомства, мужчина регулярно выкладывал посты и комментарии на своей странице в соцсетях, которые положительно оценивали деятельность украинских военизированных группировок, признанных террористическими и запрещенными на территории РФ. Опубликованные открыто текстовые материалы подтверждают поддержку жителя Коми идеологии и действий этих организаций.
Сейчас сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия и следственные действия для документирования противоправной деятельности подозреваемого. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
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