Жителю Коми грозит семь лет за публичные призывы к терроризму

На жителя Коми возбудили уголовное дело за публичные призывы к терроризму. Об этом сообщает УФСБ России по региону.

Так, по информации ведомства, мужчина регулярно выкладывал посты и комментарии на своей странице в соцсетях, которые положительно оценивали деятельность украинских военизированных группировок, признанных террористическими и запрещенными на территории РФ. Опубликованные открыто текстовые материалы подтверждают поддержку жителя Коми идеологии и действий этих организаций.