Вдова Героя Республики Коми провела уроки мужества в сыктывкарских школах

Фото филиала Фонда "Защитники Отечества" в РК

В сыктывкарских школах №16 и №12 прошли занятия, посвященные военно-патриотическому воспитанию. Эти уроки провела Елена Лифенко, вдова Героя Республики Коми Виталия Лифенко и одна из подопечных регионального филиала фонда "Защитники Отечества". В мероприятии приняли участие ученики девятых и одиннадцатых классов. Встреча началась с минуты молчания в память о погибших при исполнении воинского долга и в знак уважения к тем, кто утратил близких. Участники почтили память жертв трагедий на Дубровке, в Беслане и Буденновске. Елена Лифенко рассказала историю боевого пути своего мужа, Виталия Лифенко, и показала видеоролик о героях Коми и России.

Елена принесла с собой детские письма из Хакасии, адресованные незнакомым солдатам на фронт, которые получили ее муж. Она подчеркнула важность поддержки школьников со всей страны для бойцов.

Женщина также принесла награды и личные вещи героя, которые ученики смогли примерить. В завершении беседы, направленной на укрепление любви к Родине, Елена дала напутствие молодежи: ценить своих близких, уважать старших, быть честными с собой и становиться достойными гражданами России.