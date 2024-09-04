Пьяного жителя Коми отстранили от авиаперелета "Калининград - Москва"
- 11:45 4 сентября
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- Инесса Богатая
Сотрудники транспортной полиции Калининграда привлекли к административной ответственности пассажира авиарейса из Коми. Об этом сообщает Западное линейное управление МВД России на транспорте.
Служащий пассажирских перевозок уведомил дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту "Храброво" о необходимости прибытия полицейского патруля к самолёту рейса "Калининград – Москва", который находился в зоне стоянки воздушных судов.
Стало известно, что 47-летний житель Коми плохо ориентировался в окружающей обстановке, выражался ненормативной лексикой и от него ощущался запах алкоголя.
Командир самолета решил снять пассажира с рейса.
Транспортные полицейские доставили мужчину в дежурную часть линейного отдела полиции.
Против нарушителя возбуждено административное дело за мелкое хулиганство, предусматривающее наказание в форме административного ареста до 15 суток.
Напомним, в Коми задержали пьяного водителя, который устроил погоню.