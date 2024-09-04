Пьяного жителя Коми отстранили от авиаперелета "Калининград - Москва"

Сотрудники транспортной полиции Калининграда привлекли к административной ответственности пассажира авиарейса из Коми. Об этом сообщает Западное линейное управление МВД России на транспорте.

Служащий пассажирских перевозок уведомил дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту "Храброво" о необходимости прибытия полицейского патруля к самолёту рейса "Калининград – Москва", который находился в зоне стоянки воздушных судов.