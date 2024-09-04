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Пьяного жителя Коми отстранили от авиаперелета "Калининград - Москва"

Пьяного жителя Коми отстранили от авиаперелета "Калининград - Москва"Фото из архива

Сотрудники транспортной полиции Калининграда привлекли к административной ответственности пассажира авиарейса из Коми. Об этом сообщает Западное линейное управление МВД России на транспорте.

Служащий пассажирских перевозок уведомил дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту "Храброво" о необходимости прибытия полицейского патруля к самолёту рейса "Калининград – Москва", который находился в зоне стоянки воздушных судов.

Стало известно, что 47-летний житель Коми плохо ориентировался в окружающей обстановке, выражался ненормативной лексикой и от него ощущался запах алкоголя.

Командир самолета решил снять пассажира с рейса.

Транспортные полицейские доставили мужчину в дежурную часть линейного отдела полиции.

Против нарушителя возбуждено административное дело за мелкое хулиганство, предусматривающее наказание в форме административного ареста до 15 суток.

Напомним, в Коми задержали пьяного водителя, который устроил погоню.

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