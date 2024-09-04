Кладу туалетную бумагу в холодильник и наслаждаюсь результатом: вот зачем это делаю — новый лайфхак немецких хозяек

Зачастую люди покупают туалетную бумагу в упаковках по несколько штук. Кто-то хранит ее просто в уборной, но только не немецкие хозяйки. Эти девушки один рулон обязательно поставят в холодильник.

Дело в том, что эта хитрость помогает решить сразу две проблемы. Во-первых, бумага впитывает лишнюю влагу, а во-вторых, устраняет неприятные запахи, пишет hibiny.ru.