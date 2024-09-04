Коми смогла пройти проверку Федерального дорожного агентства
- 21:45 4 сентября
- 12+
- Инесса Богатая
Недавно Управление автодорог Коми осуществило выборочную проверку выполненных работ, о чем сообщил Глава региона Владимир Уйба.
Отметим, что главной задачей данной проверки было проанализировать целевое использование бюджетных средств и достигнутые результаты по соглашениям с Федеральным дорожным агентством и регионами. Кроме того, добавим, что производился выборочный контроль качества дорожно-строительных работ, а также используемых материалов, конструкций и изделий.
В итоге, комиссия осмотрела пять объектов дорожного строительства за 2022 год и девять за 2023 год.
Так, объекты, вошедшие в проверку, включают: Сыктывкар – Кудымкар – Пермь, Бакур – Брыка – Сизябск и посёлок Мохча, Ухта – Троицко-Печорск, Ухта-Сосногорск, Сыктывкар-Троицко-Печорск, Занулье – Матвеевская – Гарь – Коржинский, Керки – Дутово, станция „Язель“ – Позялэм – Кожмудор – Тыдор.
Результаты проверки показали отсутствие существенных замечаний, что свидетельствует о высоком качестве дорожно-строительных работ в Коми и надлежащем расходовании бюджетных средств.