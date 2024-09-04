Коми смогла пройти проверку Федерального дорожного агентства

Недавно Управление автодорог Коми осуществило выборочную проверку выполненных работ, о чем сообщил Глава региона Владимир Уйба.

Отметим, что главной задачей данной проверки было проанализировать целевое использование бюджетных средств и достигнутые результаты по соглашениям с Федеральным дорожным агентством и регионами. Кроме того, добавим, что производился выборочный контроль качества дорожно-строительных работ, а также используемых материалов, конструкций и изделий.