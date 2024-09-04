Бабье лето отменяется: Роман Вильфанд предрек аномальные для осени холода из-за Ла-Ниньи
- 15:15 4 сентября
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- Служба новостей
С приближением осени 2024 года вероятность начала климатического явления Ла-Нинья составляет 60-70%. Однако, как отметил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, его влияние на атмосферу будет менее значительным, чем обычно, из-за высокой температуры Мирового океана вне тропиков. Это связано с тем, что предшествующее явление Эль-Ниньо было настолько интенсивным, что привело к экстремально теплой воде в умеренных широтах Тихого и Атлантического океанов. Такая ситуация оказывает влияние на глобальную температуру и будет продолжать сказываться в обозримом будущем.
Вильфанд также отметил, что 2024 год уже побил температурные рекорды 2023 года, и вполне вероятно, что эта тенденция сохранится до конца года. Несмотря на ожидания, что Ла-Нинья может немного замедлить рост температуры, климатологи считают, что глобальное потепление будет продолжаться, и в ближайшие месяцы не ожидается значительного похолодания.
Ла-Нинья, противоположное Эль-Ниньо явление, характеризуется заметным понижением температуры поверхности океана в центральной и восточной экваториальной части Тихого океана. Это явление может оказывать охлаждающее воздействие на климат в различных регионах планеты, особенно в тропиках, и влиять на погодные условия по всему миру, сообщает pg12.ru.