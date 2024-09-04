Сыктывкарское кладбище: почему на участках тесно и можно ли найти безымянную могилу
- 18:45 4 сентября
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- Дарья Шучалина
В редакцию обратился читатель «Про Города», поднявший проблему поиска захоронений на кладбищах столицы Коми. Администрации погостов не могут сориентировать – в каком секторе находится могила того или иного человека.
Кроме того, участки упокоений усопших настолько плотно примыкают друг к другу, что благоустроить их крайне сложно.
Гость редакции попросил нас разобраться в ситуации и дать рекомендации всем читателям, кого беспокоит эта тема. Действительно, она актуальна для многих горожан, чьи родственники или знакомые нашли последний приют на территории нашего муниципалитета.
Как сообщили «Про Городу» в регцентре «ЖКХ Контроль» по Коми, периметры границ захоронений, как и большинство похоронных правил и нормативов, регулируются ГОСТом р 54611-2011 и федеральным законом №8. Между тем, в каждом регионе могут быть свои СанПиНы и различные правила на уровне муниципалитетов.
- Стандартная норма участка для погребения, утвержденная в нашем государстве, составляет два метра в длину и полтора метра в ширину. А расстояние между могилами должно быть в городской черте на погостах не менее 80 сантиметров (постановление правительства РФ №550) , - уточнили нам в регцентре. – При этом оградки соседних друг с другом могил допускаются к установке на границе между ними с учетом возможности прохода шириной не менее 50-ти сантиметров для возможности доступа и ухода за участком
Однако в столичных городах, в том числе, у нас в Сыктывкаре, из-за высокой плотности захоронений эти нормы соблюдаются далеко не на всех кладбищах, как нам пояснили в «ЖКХ Контроле».
- Если привлекать к ответственности администрации муниципалитетов, то площади кладбищ будут заполняться еще быстрее, нежели сейчас, и в скором времени территории таких населенных пунктов, как Сыктывкар, будут вынуждены искать новые земли для обустройства погостов, - добавили «Про Городу» в регцентре. – Поэтому жесткого спроса со стороны органов надзора в отношении мэрии за сложности прохода к нужной могиле ждать не следует.
А вот что касается трудностей с поиском нужного захоронения, это следствие отсутствия актуализированного электронного реестра могил в столице Коми. Процедура ведется, но заполнение такого перечня требует времени и осложняется отсутствием табличек либо их ветхостью, что порою не позволяет идентифицировать инициалы и даты жизни и смерти того или иного покойного. Это касается заброшенных могил, за которыми родственники усопшего много лет не ведут надлежащего ухода и благоустройства участка.
- Понуждать к этому власти муниципалитета невозможно, - добавили нам в регцентре. – Между тем, в Сыктывкаре наработан успешный опыт волонтерства. К примеру, Совет ветеранов города ежегодно на протяжении многих лет проводит акцию «Чужих могил не бывает». Однако в ее рамках добровольцы из числа представителей старшего поколения приводят в порядок не все захоронения, а только те, в которых упокоены участники Великой Отечественной войны.
У нашего читателя история иная. Он приехал из другого города, чтобы благоустроить могилу погибшей родственницы. К сожалению, близкие не смогли похоронить женщину лично и покоится она в безымянной могиле. Мужчина выяснил, что захоронение находится на новом кладбище. Но найти его он так и не смог. Поле усеяно колышками, на которых нет никаких опознавательных знаков.
Как отметили нашему изданию в прокуратуре, если речь о могилах горожан, которых похоронила мэрия ввиду отсутствия у них родственников, то нормативы к территории участка, ограждению и прочие на них не распространяются. Как и на лиц без определенного места жительства, которые упокоены также благодаря местным властям.
«При этом в отношении усопших из обеих этих категорий на органы МСУ не накладывается обязательство выяснять их имена, даты рождения и смерти для установки табличек. И уж тем более законодательство не понуждает администрации муниципальных образований нести расходы на покупку и установку памятников. Данные могилы правомерно остаются безымянными. И, как правило, под такие захоронения отводятся отдельные сектора на кладбищах», - уточнили нам в надзорном ведомстве.