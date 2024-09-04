Сыктывкарское кладбище: почему на участках тесно и можно ли найти безымянную могилу

В редакцию обратился читатель «Про Города», поднявший проблему поиска захоронений на кладбищах столицы Коми. Администрации погостов не могут сориентировать – в каком секторе находится могила того или иного человека.

Кроме того, участки упокоений усопших настолько плотно примыкают друг к другу, что благоустроить их крайне сложно.

Гость редакции попросил нас разобраться в ситуации и дать рекомендации всем читателям, кого беспокоит эта тема. Действительно, она актуальна для многих горожан, чьи родственники или знакомые нашли последний приют на территории нашего муниципалитета.

Как сообщили «Про Городу» в регцентре «ЖКХ Контроль» по Коми, периметры границ захоронений, как и большинство похоронных правил и нормативов, регулируются ГОСТом р 54611-2011 и федеральным законом №8. Между тем, в каждом регионе могут быть свои СанПиНы и различные правила на уровне муниципалитетов.

- Стандартная норма участка для погребения, утвержденная в нашем государстве, составляет два метра в длину и полтора метра в ширину. А расстояние между могилами должно быть в городской черте на погостах не менее 80 сантиметров (постановление правительства РФ №550) , - уточнили нам в регцентре. – При этом оградки соседних друг с другом могил допускаются к установке на границе между ними с учетом возможности прохода шириной не менее 50-ти сантиметров для возможности доступа и ухода за участком

Однако в столичных городах, в том числе, у нас в Сыктывкаре, из-за высокой плотности захоронений эти нормы соблюдаются далеко не на всех кладбищах, как нам пояснили в «ЖКХ Контроле».