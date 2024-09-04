Сыктывкарец подал в суд на соседа из-за камеры видеонаблюдения в общем коридоре
- 20:15 4 сентября
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- Инесса Богатая
Сыктывкарский городской суд рассмотрел гражданское дело, в рамках которого мужчина требовал компенсации за моральный ущерб в размере 100 000 рублей, причиненного установкой видеокамеры в подъезде. Подробности рассказали в пресс-службе судов Коми.
По информации ведомства, обе стороны спора проживают в соседних квартирах одного из жилых домов столицы региона. Один из жильцов установил видеокамеру в общем коридоре.
Сосед посчитал, что это нарушает его права и обратился в суд. Однако он непредоставил доказательств того, что видеокамера используется для сбора, хранения, использования и распространения информации о личной жизни жильцов дома.
Суд выяснил, что установка камеры была произведена с целью обеспечения личной безопасности и охраны имущества соседа, что не нарушает права на неприкосновенность частной жизни и семейную тайну, гарантированные Конституцией Российской Федерации.
Принимая во внимание представленные доказательства, суд отказал в удовлетворении иска.
Апелляционное определение Верховного Суда Коми оставило решение без изменений.