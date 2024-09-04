Сыктывкарец подал в суд на соседа из-за камеры видеонаблюдения в общем коридоре

Сыктывкарский городской суд рассмотрел гражданское дело, в рамках которого мужчина требовал компенсации за моральный ущерб в размере 100 000 рублей, причиненного установкой видеокамеры в подъезде. Подробности рассказали в пресс-службе судов Коми.

По информации ведомства, обе стороны спора проживают в соседних квартирах одного из жилых домов столицы региона. Один из жильцов установил видеокамеру в общем коридоре.