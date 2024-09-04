Яблоневая аллея в Сыктывкаре: назревает новый скандал

Подрядчик благоустраиваемого в Сыктывкаре сквера «Яблоневая аллея» опять вызвал возмущения горожан.

На сей раз за то, что замусорил своими строительными отходами контейнерную площадку прилегающего к новому общественному пространству жилого дома.

Напомним, этой весной сыктывкарцы подняли резонанс в связи с вырубкой растительности на месте будущей на тот момент «Яблоневой аллеи» (позже было доказано, что действия компании не правомерны и она будет привлечена к административной ответственности). А на сей раз бдительные горожане просигнализировали в «Про Город» о новой проблеме: фирма сегодня «сбагрила» отходы от стройматериалов на контейнерную площадку ближайшего многоквартирного дома, что является нарушением законодательства.

- Эти же мешки еще вчера мы видели из окон наших квартир с видом на сквер на территории стройплощадки. И вот сегодня они «запиханы» в наш бак, - возмутились жильцы пятиэтажки. – Кроме того, на ту же нашу площадку бригада рабочих уложила срубленные ветви деревьев.

В прокуратуре «Про Городу» пояснили, что юрлица не вправе бесплатно пользоваться территориями для накопления и вывоза мусора, которые относятся к объектам многоквартирного жилфонда.