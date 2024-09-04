Яблоневая аллея в Сыктывкаре: назревает новый скандал
- 22:00 4 сентября
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- Дарья Шучалина
Подрядчик благоустраиваемого в Сыктывкаре сквера «Яблоневая аллея» опять вызвал возмущения горожан.
На сей раз за то, что замусорил своими строительными отходами контейнерную площадку прилегающего к новому общественному пространству жилого дома.
Напомним, этой весной сыктывкарцы подняли резонанс в связи с вырубкой растительности на месте будущей на тот момент «Яблоневой аллеи» (позже было доказано, что действия компании не правомерны и она будет привлечена к административной ответственности). А на сей раз бдительные горожане просигнализировали в «Про Город» о новой проблеме: фирма сегодня «сбагрила» отходы от стройматериалов на контейнерную площадку ближайшего многоквартирного дома, что является нарушением законодательства.
- Эти же мешки еще вчера мы видели из окон наших квартир с видом на сквер на территории стройплощадки. И вот сегодня они «запиханы» в наш бак, - возмутились жильцы пятиэтажки. – Кроме того, на ту же нашу площадку бригада рабочих уложила срубленные ветви деревьев.
В прокуратуре «Про Городу» пояснили, что юрлица не вправе бесплатно пользоваться территориями для накопления и вывоза мусора, которые относятся к объектам многоквартирного жилфонда.
- Кроме того, когда речь о работах по благоустройству, в результате такой предпринимательской деятельности образуется мусор, который квалифицируется не как ТКО (твердые коммунальные отходы), а как прочие отходы. В соответствии с законодательством, предприятия и организации обязаны сами их вывозить по договорам с профильными организациями либо своими силами. Главное – приобрести талон на въезде в полигон для легитимизации доставки туда таких отходов.
Уточним, что «Региональный оператор Севера» является структурой по обращению с ТКО, поэтому за утилизацию прочих отходов отвечать не уполномочен.
В регцентре «ЖКХ Контроль» по Коми читателям «Про Города», обратившим внимание на незаконные действия подрядчика, обустраивающего сквер, рекомендуют написать письменную коллективную жалобу в прокуратуру для проведения надзорным ведомством проверки и наказания виновных в несанкционированной свалке и незаконном использовании баков для ТКО.