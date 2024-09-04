Жители Коми стали все чаще просить работодателей выплачивать им зарплаты в конвертах

В ходе опроса, проведенного исследовательской службой hh.ru среди работодателей Коми, выяснилось, что местные жители все чаще просят не формализовать трудовые отношения и оплачивать их труд "в конверте".

Половина (51%) опрошенных работодателей из Коми заявили, что кандидаты на вакансии стали значительно чаще просить об устройстве без официального трудового договора. При этом 30% работодателей отмечают, что за последний год число таких запросов заметно возросло.

Кроме того, 24% опрошенных компаний, или каждый третий респондент, сообщили, что им предлагали выплачивать зарплату "в конверте". Причем 15% отметили, что такие просьбы стали поступать значительно чаще за последний год.