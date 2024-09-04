Жители Коми стали все чаще просить работодателей выплачивать им зарплаты в конвертах
- 10:45 4 сентября
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- Инесса Богатая
В ходе опроса, проведенного исследовательской службой hh.ru среди работодателей Коми, выяснилось, что местные жители все чаще просят не формализовать трудовые отношения и оплачивать их труд "в конверте".
Половина (51%) опрошенных работодателей из Коми заявили, что кандидаты на вакансии стали значительно чаще просить об устройстве без официального трудового договора. При этом 30% работодателей отмечают, что за последний год число таких запросов заметно возросло.
Кроме того, 24% опрошенных компаний, или каждый третий респондент, сообщили, что им предлагали выплачивать зарплату "в конверте". Причем 15% отметили, что такие просьбы стали поступать значительно чаще за последний год.
"Основные причины, по мнению работодателей, по которым соискатели предпочитают "серую" зарплату или работу без оформления — нежелание платить алименты. Так считают 2/3 опрошенных работодателей. Еще 62% компаний предполагают, что это связано с нежеланием или невозможностью выплачивать кредиты, избегая внимания банков и финансовых организаций. Половина компаний полагает, что люди стремятся уменьшить официальный доход, чтобы получать детские пособия. Треть работодателей подозревают, что у кандидатов могут быть проблемы с законом, что объясняет такие просьбы", - заявила Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.
Несмотря на это, работодатели в вопросах оформления трудовых отношений и оплаты зарплаты "в конверте" занимают достаточно осторожную позицию. Согласно опросу, только 20% работодателей готовы пойти на такие уступки и платить "серую" зарплату. И лишь 19% готовы трудоустраивать сотрудников неофициально, в обход закона.
Основными причинами отказа работодателей рассматривать подобные требования соискателей являются финансовые затраты (55%), правовые риски (50%) и прямой запрет со стороны руководства (43%). Кроме того, каждая третья компания опасается имиджевых рисков и поэтому не планирует нарушать трудовое законодательство. А 21% работодателей, возможно, и хотели бы удовлетворить такие запросы, но не могут из-за повышенной бюрократии.