В Коми открыли новый памятник псу-герою Сармату

Фото администрации Сысольского района

В поселке Первомайский 3 сентября вновь состоялась церемония открытия обновленного памятника псу-герою Сармату, заменив старую статую на новую. Об этом информирует администрация Сысольского района. Первоначальный монумент Сармату был установлен в сентябре 2023 года, однако спустя год его обновили благодаря помощи братьев Запашных, которые наняли скульптора и собрали необходимые средства.

Автором новой скульптуры стала московская художница Ирина Макарова. Памятник выполнен из бронзы и украшен георгиевской ленточкой с наградами и тактической нагрудной сумкой. На церемонии присутствовали глава администрации Сысольского района, ветераны и учащиеся школы поселка Первомайский.

Житель Сыктывкара Андрей Мухин вместе со своим псом Сарматом дважды участвовал в СВО, где животное служило охранником, психологом и талисманом подразделения. Вторая миссия стала для пса последней — он погиб, защищая своего владельца. Позже Сармат был удостоен звания "Народного героя" премии "Мой ласковый и нужный зверь", набрав 211 тысяч голосов.