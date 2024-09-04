В Сыктывкаре "Кросс нации" пройдет 21 сентября: регистрация участников уже стартовала

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В столице Коми основной старт Всероссийского дня бега "Кросс нации" состоится уже 21 сентября. Об этом информирует Министерство спорта региона. Напомним, что это мероприятие проводится по всей России начиная с 2004 года. Это крупнейшее спортивное событие в стране, включающее дистанции от 1 до 12 км. Традиционно оно организуется в третье воскресенье сентября.

Добавим, что регистрация участников уже стартовала. Пробежать дистанцию может каждый, для регистрации в забеге не надо даже выходить из дома. Для этого необходимо подать онлайн-заявку через личный кабинет на портале Госуслуг в разделе "Спортивные мероприятия", выбрав регион, место проведения, вид спорта и дисциплину – "Кросс нации".

К слову, "Кросс нации" включен в перечень мероприятий федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография".