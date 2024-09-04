Золотые капли здоровья: названы лучшие марки растительного масла: берите смело - не пожалеете

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Вопрос качества и безопасности продуктов питания становится все более актуальным, особенно когда речь идет о таких распространенных продуктах, как подсолнечное масло. Этот продукт является неотъемлемой частью рациона миллионам россиян. Но на что стоит обращать внимание при выборе подсолнечного масла в магазине? Роскачество провело широкомасштабное исследование 65 популярных марок подсолнечного масла, которые пользуются спросом среди российских потребителей. В ходе исследования эксперты оценивали не только безопасность и качество масла, но и достоверность информации на их упаковках, сообщает издание primpress.

Канцерогены в центре внимания

Одним из ключевых аспектов исследования было наличие в подсолнечном масле потенциально опасных веществ — канцерогенов, таких как бензпирен и глицидол.

Бензпирен, относящийся к первому классу опасности, может вызывать онкологические заболевания. Это особенно опасно, поскольку бензпирен имеет свойство накапливаться в организме, что многократно усиливает его вред. Он может переходить в растительное масло, которое является жирорастворимым продуктом, до 95%.

Что касается глицидола, ситуация здесь менее однозначна. Считается, что этот компонент формируется в организме из глицидиловых эфиров, которые могут присутствовать в растительных маслах. Хотя глицидол обладает канцерогенными свойствами, точных данных о его способности вызывать рак пока нет.

Роскачество тщательно изучило оба вещества — бензпирен и глицидол — в своем исследовании.

Итоги экспертизы: причин для тревоги нет?

По результатам исследования, превышение допустимого уровня глицидиловых эфиров было выявлено лишь в продукции марки «Затея», при этом отклонения оказались незначительными.

Что касается бензпирена, то он был обнаружен в концентрациях, безопасных для потребителей.

По итогам комплексного анализа безопасности, правильности маркировки и качества продукта, Роскачество составило список лучших марок подсолнечного масла. В него вошли следующие бренды:

«Я люблю готовить»

«Злато»

«Ласка»

«Аннинское»

«Урожайное»

«Щедрое лето»

«Корона изобилия»

«ВкусВилл»

«Светлица»

Spar

«Щедрый год»

«Красная цена»

Mr. Ricco

«Миладора»

Ideal

«Благо»

«Золотая семечка»

«Олейна».

Исследование Роскачества показало, что большинство популярных марок подсолнечного масла на рынке безопасны для потребителей. Однако это не значит, что можно не обращать внимания на маркировку и состав при выборе продукта.

Как избежать проблем: советы по выбору масла

Несмотря на отсутствие серьезных нарушений в составе и безопасности у большинства исследованных образцов подсолнечного масла, потребителям следует проявлять бдительность при покупках.

Во-первых, важно внимательно изучить этикетку продукта. Обратите внимание на состав, дату производства и срок годности, чтобы быть уверенными в соответствии продукта нормам качества и безопасности.

Во-вторых, предпочтительно выбирать масло из списка лучших марок, составленного Роскачеством. Хотя это не гарантирует полной безупречности продукта, это значительно снижает риск столкнуться с некачественным или вредным маслом.

В-третьих, полезно проконсультироваться со специалистами по здоровому питанию. Они смогут дать ценные рекомендации по выбору и использованию растительных масел с учетом особенностей вашего организма.