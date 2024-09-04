Обернула лоток от яиц пищевой пленкой — и никак не нарадуюсь: не мусор, а клад — и здоровье в полном порядке
- 11:04 4 сентября
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- Служба новостей
Картонные лотки от яиц могут стать настоящим полезным приспособлением, если знать, как их использовать. В некоторых делах им просто нет равных!
Автор канала «Мастер Сергеич» показал, как превращает этот «мусор» в гениальное изобретение, приносящее пользу здоровью. Понадобится 3 картонных лотка (от 30 яиц) и пищевая пленка.
Один из лотков оборачивается пищевой пленкой в несколько слоев (не туго). Сверху в этот лоток вставляется еще 2 лотка. Предварительно эти 2 верхних слоя обильно смачиваются водой. Немного воды можно налить и в отверстия для яиц. Удобно все это проделывать при помощи бутылки с пульверизатором.
Получается трехслойная конструкция: на нижнем лотке, обернутом пленкой, плотно располагаются два мокрых лотка для яиц. Готово! Это приспособление теперь можно использовать для проращивания репчатого лука на зелень — без никакой почвы.
В каждую картонную лунку высаживаются луковицы соответствующего размера. Верхушки у луковиц нужно отрезать, чтобы они проросли быстрее. Располагаются такие «грядки» на подоконнике или балконе.
Уже через несколько дней луковицы пустят корни прямо в недра картона и начнут прорастать. Через 2−3 недели на лотках будет колоситься настоящая луковая плантация. Таким образом зеленый лук можно выращивать круглый год, ведь он невероятно полезен для здоровья, пишет портал hibiny.ru.