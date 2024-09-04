Обернула лоток от яиц пищевой пленкой — и никак не нарадуюсь: не мусор, а клад — и здоровье в полном порядке

Картонные лотки от яиц могут стать настоящим полезным приспособлением, если знать, как их использовать. В некоторых делах им просто нет равных!

Автор канала «Мастер Сергеич» показал, как превращает этот «мусор» в гениальное изобретение, приносящее пользу здоровью. Понадобится 3 картонных лотка (от 30 яиц) и пищевая пленка.